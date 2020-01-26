Днепропетровск, Украина, , 12:22 — REGNUM В Самарском районе города Днепропетровск (переименован в Днепр) в результате взрыва снаряда пострадал 37-летний местный житель, сообщает 25 января пресс-служба Днепровского отделения полиции в социальной сети Facebook.

Взрыв произошел в жилом доме. По предварительной информации, мужчина нашел в лесу снаряд, который он решил разобрать, результатом чего стал взрыв боевого припаса. Мужчину госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Днепропетровской области мужчина, собиравший в лесу грибы, нашел сверток с оружием, в котором находились два гранатомета и 110 патронов к автомату Калашникова. Отметим также, что в результате взрыва выстрела от гранатомета РПГ-7, скончался 24-летний житель одного из сел в Донбассе. Мужчина нашел снаряд и хранил его дома.

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