Тбилиси, , 12:22 — REGNUM Пять жителей грузинского города Зугуди были задержаны по подозрению в мошеннических действиях с пенсиями умерших клиентов банка. Об этом сообщается на сайте Следственной службы Минфина Грузии.

По данным следствия, четверо из задержанных были сотрудниками банка Liberty, через который совершаются выплаты пенсий и соцпособий. Имея доступ к счетам пенсионеров и вынужденно перемещённых лиц, злоумышленники сняли 72 тыс. лари (около $25 тыс. по курсу).

Заместитель генерального директора Liberty Мамука Кварацхелия подчеркнул, что ущерб нанесен банку, и никто из клиентов не пострадал.

«Сразу, как была обнаружена подозрительная транзакция, сотрудникам приостановили полномочия до окончания расследования», — сказал замдиректора в эфире «Первого канала» грузинского телевидения.

В МВД сообщают, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется следствие.