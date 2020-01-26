Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM В Ростовской области на реке Дон село на мель судно, следовавшее под флагом России в Турцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 26 января.

Инцидент произошёл в 9:50 мск в районе хутора Петровский (Азовский район). Сухогруз «Зерноград» с пшеницей вышел из ростовского порта и следовал в порт Трабзон (Турция). На борту находится российский экипаж, состоящий из 12 человек.

«Погибших и пострадавших нет, розлива нефтепродуктов нет. Судовой ход не перекрыт, на место направлены четыре буксира», — уточнили в ведомстве.