Пекин, , 11:47 — REGNUM Инкубационный период нового китайского коронавируса 2019-nCoV составляет от 1 до 14 дней. Об этом сегодня, 26 января, заявили представители Государственного комитета здравоохранения Китайской Народной Республики на специальном брифинге.

Напомним, что первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в Китае в самом конце 2019 года. Эпицентром стал город Ухань, расположенный на берегу реки Янцзы в центре страны.

На данный момент китайские власти официально подтверждают 2031 случай заражения. Погибли 56 человек, излечились — 49. Ещё 2684 человека находятся на обследовании с подозрением на коронавирус.