Пермь, , 11:50 — REGNUM В Пермского края утром 26 января на федеральной трассе М-7 Волга водитель рейсового автобуса выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. В свою очередь, в грузовую машину врезался легковой автомобиль, двигавшийся в попутном направление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Прикамью.

Напомним, на территории региона произошла автоавария с участием трёх транспортных средств. В ДТП пострадали 15 человек. Погибших нет.

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