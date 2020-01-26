Киров, , 11:43 — REGNUM Четыре человека получили ожоги при прорыве теплотрассы в городе Кирове. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Минздрава Кировской области.

По данным администрации региона, авария произошла около 03:33 по местному времени 25 января на улице Казанской. Из-за аварии была прекращена подача тепла в 32 жилых дома. Теплосеть была восстановлена к 10:00.

Информация о девушках, пострадавших из-за прорыва теплотрассы в Кирове, появилась в социальных сетях. Как сообщается на странице «Злой кировчанин» в Instagram, девушки приехали в ночной клуб и, выйдя из такси, попали в горячую воду. На их просьбу о помощи никто из людей, сидящих в автомобилях, не откликнулся. Девушки получили ожоги ног.

В региональном Минздраве подтвердили информацию о пострадавших, один пострадавший был госпитализирован в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, ещё три человека получили ожоги нижних конечностей.

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