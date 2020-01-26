Киев, , 11:43 — REGNUM В столице Украины на территории Гидропарка около так называемой Гидрозоны произошел конфликт, в результате которого мужчине выстрелили в лицо. Об этом 26 января сообщает издание «Информатор».

Конфликт произошел при участии троих мужчин «кавказской внешности», один из которых совершил выстрел, после которого трое мужчины скрылись на автомобиле Daewoo Lanos салатового цвета.

По уточненной информации, словесная перепалка между двумя компаниями мужчин произошла около 2:00 (3:00 мск) 26 января, итогом чего стало то, что один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента, которому пуля попала в лицо.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с ранением челюстно-лицевой области. Сотрудники полиции вели по городу план «Перехват». В итоге им удалось остановить автомобиль, на котором скрылись нападавшие, но в автомобиле оказался лишь водитель транспортного средства.

ИА REGNUM напоминает, ранее посетители кафе в столице Украины устроили перестрелку.

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