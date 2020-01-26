Воронеж, , 11:28 — REGNUM Выяснение обстоятельств ДТП в Воронежской области, в результате которого погибли четверо жителей Дагестана, взял под личный контроль прокурор Грибановского района Воронежской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 26 января старший помощник прокурора области Михаил Усов.

По уточнённым данным, авария произошла около 22:20 25 января на 607 км автодороги «Москва-Астрахань» в Грибановском районе Воронежской области. 27-летний водитель «Лада-217 050», 134 регион на большой скорости выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «ГАЗ-2834РЕ», 34 регион, под управлением 35-летнего водителя.

В результате аварии погибли на месте водитель «Лады», а также его трое пассажиров, все жители Дагестана. Водитель второго автомобиля с травмами госпитализирован.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка. Проведен осмотр места происшествия, дано поручение об установлении очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — уточнил прокурор Грибановского района Юрий Козлов.

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