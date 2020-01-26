Белу-Оризонти, Бразилия, , 11:24 — REGNUM Тридцать человек погибли в результате сильных ливней на востоке Бразилии. Об этом 26 января сообщает портал G1 со ссылкой на информацию, полученную от управления гражданской обороны.

По данным управления гражданской обороны штата Минас-Жейрас число погибших в результате сильных ливней составило 30 человек. Ещё семь человек пострадали, 17 числятся пропавшими без вести.

Всего под воздействие стихии попали 36 муниципалитетов штата Минас-Жейрас. Было затронуто более 3,5 тыс. человек, из них 2620 были вынуждены покинуть дома, ещё 911 остались без жилья.

По данным Национальной метеорологической службы Бразилии (Inmet), в столице штата, городе Белу-Оризонти за сутки 24 января выпало 171,8 мм осадков, это составляет рекорд за 110 лет наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате оползня в бразильском штате Минас-Жерайс.

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