Борисполь, Украина, , 10:58 — REGNUM Сотрудники киевской таможни обнаружили в забытом багаже пропускного пункта «Борисполь» три дорожных чемодана, которые были забыты двумя их владельцами, прибывшими рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 25 января сообщается в пресс-службе Киевской таможни Государственной таможенной службы в социальной сети Facebook.

В забытом багаже были обнаружены 113 телефонов Apple iPhone (44 телефона iPhone 11 в упаковке, 63 телефона iPhone 10 без упаковки, 6 телефонов iPhone 8 без упаковки), а также 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro на общую сумму порядка 1,8 млн гривен или $73 700.

Примечательно, что о забытом багаже их владельцы вспомнили спустя несколько недель после возвращения с Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того данный багаж пассажиры не декларировали через так называемый красный коридор. После обращения гражданами в камеру хранения за забытым багажом, сотрудниками таможни были составлены протоколы о нарушении таможенных правил в отношении граждан. Содержимое багажа изъято до решения суда.

ИА REGNUM напоминает, ранее в одном из городов Одесской области инкассаторы потеряли пакет с деньгами (около 200 тысяч гривен).

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