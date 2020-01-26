Нижний Новгород, , 10:52 — REGNUM Один человек погиб, один получил травмы в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла вечером 25 января в Автозаводском районе города. По предварительной информации, женщина-водитель легкового автомобиля допустила столкновение с рейсовым автобусом, ехавшим по маршруту Нижний Новгород — Дзержинск. В результате столкновения автобус опрокинулся.

В ДТП погибла водитель легкового автомобиля, её пассажир получил травмы и обратился за медицинской помощью. В автобусе водитель и пассажиры не пострадали.

В настоящее время проводится доследственная проверка причин и обстоятельств аварии, приведшей к гибели человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с джипом в Нижегородской области.

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