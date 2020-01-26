Ярковский район, Тюменская область, , 10:44 — REGNUM В Тюменской области по решению суда были убиты лошади. У двух животных полгода назад инфекционную анемию. Житель села Новоатьялово Ялуторовского района отказывался их уничтожать, сообщает Ветеринарное управление Тюменской области.

Чтобы заболевание не распространялось, владельца лошадей обязали отвести их на убой по решению суда, а конюшню и инвентарь продезинфицировать.

Инфекционная анемия не лечится, вакцины от неё нет. Заболевание, как сообщается в отрытых источниках, распространяется через инфицированную воду и корм. Оно не опасно для человека, поэтому мясо больных животных при термической обработке может пойти на консервы.