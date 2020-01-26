Пермь, , 10:03 — REGNUM 15 человек, в том числе один ребёнок были госпитализированы в результате столкновения автобуса, грузовой «Газели» и легкового автомобиля в Пермском крае. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла около 09:00 по местному времени на 414-м км трассы М-7 «Волга». Столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту Пермь — Очер, грузовая «Газель» и легковой автомобиль.

В результате ДТП пострадали 15 человек, погибших нет. К ликвидации последствий ДТП привлечены 41 человек и 14 единиц техники, в том числе бригада Пермской краевой службы спасения со специальным оборудованием. К вылету подготовлен вертолёт санитарной авиации.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП в Пермском крае, в результате которого пострадали девять человек.

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