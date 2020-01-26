Кабул, , 09:33 — REGNUM Как минимум 20 человек пострадали при взрыве нескольких гранат во время свадебной церемонии в Афганистане. Об этом 26 января сообщает телеканал TOLO News.

Взрыв произошёл в районе Алишер в провинции Хост вечером 25 января. По предварительным данным, гранаты в гостей на свадьбе бросил неизвестный вооружённый человек.

В результате взрыва ранения получили как минимум 20 человек, информация о их состоянии не сообщается.

Причина нападения на людей неизвестна. Ни одна из действующих террористических группировок до настоящего времени ответственность за взрыв на себя не взяла. Расследование обстоятельств преступления продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек в результате взрыва в провинции Забуль на юге Афганистана.

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