Сиань, Китай, , 09:01 — REGNUM Власти крупного китайского города Сиань приостановили междугородние и внутригородские пассажирские перевозки на фоне распространения коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республики. Об этом сегодня, 26 января, сообщает Центральное телевидение КНР.

Разрешено работать только таксамоторному транспорту, который будет ходить только в аэропорт.

Население Сианя составляет почти 6 млн человек. Этот город существует более 3100 лет, он был столицей 13 государств в истории Китая — в частности, в периодыЧжоу, Цинь, Хань, Суйи Тан. Сегодня Сиань — один из самых знаменательных исторических и культурных центров Китая. Именно здесь находятся курганные гробницы Древнего Китая, включая мавзолей первого императора Цинь Шихуандиc терракотовой армией.

Стоит отметить, что движение пассажирского транспорта было остановлено во всей прибрежной провинции Шаньдун.

«С сегодняшнего дня по всей провинции Шаньдун будут приостановлены междугородние и внутригородские автобусные пассажирские перевозки до дальнейшего оповещения», — сказано в сообщении властей этой провинции.

Таким обращом власти пытаются сдержать распространение коронавирусной инфекции.