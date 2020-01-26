Южно-Сахалинск, , 08:49 — REGNUM 90 рыбаков было эвакуировано спасателями с оторвавшейся от берега льдины на юге Сахалина. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Льдина с группой рыбаков оторвалась от берега в районе залива Мордвинова. По состоянию на 07:30 мск со льдины эвакуировано 90 человек, ещё около 300 человек остаются на ледяном поле, подготавливаясь к эвакуации.

Всего на оторвавшейся льдине находились 600 человек, часть из них смогла добраться до берега самостоятельно. Операция по спасению рыбаков продолжается.

На помощь рыбакам были направлены 18 спасателей и 14 единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивиус»

Ранее ИА REGNUM сообщало о 600 любителях зимней рыбалки, которые оказались на оторвавшейся льдине в Корсаковском районе на юге Сахалинской области.

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