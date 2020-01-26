Киев, , 08:10 — REGNUM Петиция с просьбой о запрете въезда на территорию Украины с Китая и стран Азии в связи со вспышкой нового коронавируса появилась на сайте президента Украины.

Петицию разместил Владимир Шевчук и она получила регистрационный номер «22/083468-еп». На момент публикации новости прошение к украинскому лидеру подписали 1279 человек из 25 000 необходимых.

ИА REGNUM напоминает, ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Украины сообщили, что всем пассажирам рейсов, прибывших из Китая будут измерять температуру. Ближайший самолет из КНР должен приземлиться в Борисполе 26 января.

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