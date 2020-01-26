Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Госдепартамент США эвакуирует сотрудников дипмисии в Ухани. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает 26 января Reuters.

Как следует из сообщения, места на борту спецрейса сообщением «Ухань — Сан-Франциско» помимо персонала американского консульства могут быть предоставлены по предварительному запросу и частным американским гражданам.

Самолет с членами дипмиссии США покинет Ухань 28 января.

Напомним, являющийся административным центром китайской провинции Хубэй Ухань стала центром распространения нового опасного вируса 2019-nCoV, приводящего к смертельно опасной пневмонии. По состоянию на конец субботы, 25 января, в Китае погибло 56 человек. Состояние еще 324 человек из 1975 зараженных оценивается медиками как критическое.

Помимо Китая о наличии инфицированных коронавирусом 2019-nCoV заявили еще в ряде стран.