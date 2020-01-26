Южно-Сахалинск, , 07:44 — REGNUM Два автомобиля столкнулись на дороге Ильинское — Арсентьевка в Долинском районе Сахалинской области, передает АСТВ со ссылкой на очевидцев аварии.

Сообщается, что внедорожник Toyota Land Cruiser Prado занесло на скользкой дороге в 8 километрах от Арсентьевки. В результате заноса иномарка врезалась в самосвал, ехавший по встречной полосе. От полученных травм водитель внедорожника скончался, его пассажирка получила травмы. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января автомобиль Subaru Forester врезался в бетонное ограждение в Южно-Сахалинске. В результате аварии никто серьезных травм не получил. По предварительной версии, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

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