Борисполь, Украина, , 07:27 — REGNUM Пассажирам рейсов из Китая с 26 января (ближайший самолет из КНР должен приземлиться 26 января в аэропорту Борисполь) будут проводить «температурный скрининг». Об этом 25 января сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины в социальной сети Facebook.

Сообщается, что специалисты санитарно-карантинного подразделения укомплектованы в этих целях инфракрасными термометрами. В министерстве также отметили, что большинство случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV было зафиксировано именно благодаря температурному скринингу. Данный метод, как пояснили в МОЗ Украины, значительно снижает риск занесения возбудителя болезни в страну.

ИА REGNUM напоминает, ранее министр здравоохранения Украины заявила о том, что в стране у трех человек подозревали заболевание коронавирусом. В двух случаях подозрения не подтвердились, а третий случай предстоит еще проверить. Его расследованием займутся ведущие эпидемиологи.

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