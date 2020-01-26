Киев, , 07:13 — REGNUM Словесный конфликт между двумя группами мужчин в Днепропетровском районе Киева окончился стрельбой, сообщает 26 января телеканал «112 Украина».

Сообщается, что конфликт, разгоревшийся на территории гидропарка, начался со словесной перепалки, однако в какой-то момент один из его участников исчерпал запас аргументов и достал травматический пистолет, выстрелив оппоненту в лицо.

Когда к месту происшествия прибыли полиция и медики, атаковавшие уже скрылись на автомобиле. С ранением челюстно-лицевой области пострадавшего доставили в больницу.

В городе действует операция «Перехват». Оперативники устанавливают причины и обстоятельства конфликта.