Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Военнослужащий инженерных войск США погиб при аварии в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 25 января, телеканал Fox со ссылкой на пресс-служба Пентагона.

По данным министерства обороны США, 22-летний Антонио Мур погиб во время ДТП 24 января. Как стало известно, автомобиль, в котором следовал военный инженер перевернулся на ходу.

В настоящее время специалисты расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Пока не ясно, что могло стать причиной приведшей к смерти военнослужащего США аварии.