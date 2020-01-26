Корсаков, Сахалинская область, , 06:02 — REGNUM Около 600 любителей рыбной ловли оторвались на льдине от берега в заливе Мордвинова в Корсаковском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС РФ.

Сообщается, что инцидент произошел в районе мыса Свободный, где 22 января произошел аналогичный случай. Оторванными от берега оказались около 600 рыбаков-любителей. На помощь к ним отправлены 18 сотрудников МЧС и 14 единиц техники, включая судно на воздушной подушке «Хивиус».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине. Операция по спасению незадачливых рыбаков проводилась при участии 18 спасателей и 14 единиц техники. Позднее, сотрудники МЧС РФ и инспектора ГИМС предупредили об опасности рыбной ловли в заливе Мордвинова.

Читайте ранее в этом сюжете: Сахалинцев предупредили об опасности рыбалки в заливе Мордвинова