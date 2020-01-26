Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Один офицер полиции погиб и двое получили серьезные ранения в результате стрельбы в сигаретном зале в Чикаго, сообщает 25 января NBC Chicago.

По информации из установленных в зале видеокамер, группа людей смотрела телевизор в то время как одна из них, 51-летняя Лиза МакМаллан, вдруг встала и выстрелила мужчине в затылок. Погибший на месте оказался отставным офицером полиции 51-летним Грегори Ривзом.

Позже женщина открыла стрельбу по еще двух мужчинам, один из которых действующий офицер полиции, а другой — полицейский в отставке. После чего МакМаллан покончила с собой.

Полиция расследует инцидент. По предварительным данным, стрелявшая была знакома со своими жертвами.