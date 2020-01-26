Манила, , 05:37 — REGNUM Степень опасности филиппинского действующего вулкана Таал понижена с четырех до трёх баллов, сообщает 26 января Reuters со ссылкой на местных вулканологов.

Согласно заявлению властей, снижение балла опасности означает уменьшение «тенденции к опасному взрывному извержению». Кроме того, зона отчуждения, ранее составляющая 14 км, была уменьшена до семи км.

Экстренные службы предупредили жителей, что уменьшение опасности не следует расценивать, как ее отсутствие.

Напомним, извержение филиппинского вулкана Таал началось 12 января. Жители ближайших к нему районов были эвакуированы властями на безопасное расстояние.