Лиссабон, , 05:20 — REGNUM Прибывший из китайского Юханя гражданин Португалии госпитализирован в Лиссабоне с признаками пневмонии, вызванной новым коронавирусом, сообщает 26 января Portugal Resident.

Сообщается, что окончательный вердикт медики вынесут утром понедельника, 27 января, когда будут готовы медицинские анализы. В настоящее время мужчина изолирован в госпитале Curry Cabral.

Власти Португалии сообщают, что в Ухани находится около 20 португальцев. Рассматривается вопрос об их эвакуации.