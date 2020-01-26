Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Получивший ранение в голову во время игры с отцом 4-летний житель американского штата Индиана скончался в клинике, сообщает 25 января CNN со ссылкой на сообщения местных властей.

Как стало известно, 36-летний житель США устроил игровую борьбу со своим 4-летним сыном 19 января. В какой-то момент скрытый под одеждой пистолет сполз по его спине. В результате выстрела оба были ранены в голову.

Спустя несколько дней ребенок скончался. По словам медиков, состояние мужчины стабильно, есть надежда на его выздоровление.

Пока не ясно, будет ли отец обвинен в смерти сына. Полицейские расследуют обстоятельства дела.