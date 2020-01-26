Пномпень, 26 января 2020, 04:29 — REGNUM Не менее 35 учащихся школы на северо-западе Камбоджи отравились после употребления пищи в школьной столовой, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.
«У всех одинаковые симптомы — слабость, тошнота, рвота», — говорится в заявлении.
Всех пострадавших школьников госпитализировали, из них 30 отпустили домой после обследования. По предварительной версии, учащиеся отравились рисом со свининой и маринованными огурцами.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января отравились 70 воспитанников детского сада в мексиканской Гвадалахаре. По предварительной версии, дети отравились сыром, который подавали в столовой.
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