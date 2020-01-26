Пекин, , 04:23 — REGNUM В государственном комитете по делам здравоохранения сообщили о 56 погибших и 1975 случаях заражения новым коронавирусом, сообщает 26 января Xinhua.

По официальным данным, на конец субботы, 25 января, от пневмонии в Китае скончались 56 человек. А из 1975 заболевших 324 человека находятся в критическом состоянии.

Кроме того сообщается о 2684 заболевших, поступивших с подозрением на наличие вируса в организме.

РанееИА REGNUM сообщало о 54 погибших. Китайские власти принимают все необходимые меры для локализации очага распространения опасного вируса 2019-nCoV.