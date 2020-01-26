Ухань, Китай, 26 января 2020, 04:08 — REGNUM За последние сутки в китайской провинции Хубэй зарегистрировано 13 летальных исходов и 323 новых случаев инфицирования коронавирусом 2019-nCoV, сообщает 26 января новостной портал CNA.
Сообщается, что число жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом, достигло 54 человек. Общее число инфицированных, по последним данным, составляет 1610 человек.
Власти Китая предпринимают усиленные меры для противодействия стремительному распространению вируса. Очаг эпидемии по-прежнему находится в административном центре провинции Хубэй Ухани, там зарегистрировано 7 новых смертельных случаев и 46 случаев заражения.
В настоящее время более десяти городов провинции закрыты на карантин. Остановлено движение общественного транспорта. Власти тщательно контролируют перемещение граждан в зоне распространения вируса.