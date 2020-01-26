Южно-Сахалинск, , 02:57 — REGNUM Водитель автомобиля Subaru Forester врезался в бетонное ограждение в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Ленина в ночь на 26 января. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в бетонные ограждения строящегося моста. В результате аварии серьезно никто не пострадал. По предварительной версии, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Грибановском районе Воронежской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли четыре человека.

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