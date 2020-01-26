Торонто, Канада, , 02:53 — REGNUM Медики канадского Торонто подтвердили первый случай заражения коронавирусом, сообщает 26 января Reuters.

Как стало известно, носитель опасной инфекции вернулся недавно из китайского Уханя. В настоящее время он госпитализирован, состояние его стабильно, сообщают медики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о необходимости принятия дополнительных мер для защиты распространения нового вируса, вызывающего смертельно опасную форму пневмонии.

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