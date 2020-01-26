Лима, , 01:52 — REGNUM Число погибших в результате взрыва грузовика с природным газом в столице Перу достигло 14 человек, сообщает Andina.

Сообщается, что среди погибших — пятеро несовершеннолетних. Из них двое — дети возрастом трех и четырех лет. Ранее сообщалось о двух погибших и 48 получивших травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января грузовик, перевозивший природный газ, взорвался в Лиме и вызвал пожар в близлежащих домах. Отмечалось, что в Перу доставлять природный газ потребителям через трубопровод запрещено, поэтому его развозят грузовыми автомобилями.

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