Пекин, , 01:26 — REGNUM У трех врачей из больницы в Пекине диагностирование заболевание, вызванное коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Сообщается, что в настоящее время трое врачей с пневмонией госпитализированы и помещены в карантин. Отмечалось, что двое из пораженных коронавирусом недавно совершали командировки в город Ухань, где зафиксирован очаг нового заболевания.

Читайте также:Смертельно опасен: миру угрожает новый вирус из Китая

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января председатель КНР Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением коронавируса нового типа. Он отметил, что уже принято решение о создании руководящей группы ЦК КПК по этому вопросу.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением коронавируса