Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, , 00:04 — REGNUM Четыре человека погибли в автоаварии в Воронежской области вечером 25 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

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Авария произошла около 23:10 на 608 км автодороги «Москва — Астрахань» на территории Грибановского района Воронежской области. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада приора» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗель. На месте погибли четыре человека, все находились в «Приоре». На месте происшествия работают сотрудник ГИБДД.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 24 января в Воронеже также при лобовом столкновении трёх легковых автомобилей погибли четыре человека, ещё двое получили ранения.

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