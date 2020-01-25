Калуга, , 23:53 — REGNUM По факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием экскурсионного автобуса в Калужской области проводится проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области.

«Следственными органами … начата проверка обстоятельств оказания услуг перевозки автобусом, попавшем в ДТП, — говорится в сообщении. — … По результатам проверки действиям организации-перевозчика будет дана правовая оценка по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)».

Ранее ряд СМИ сообщил, что экскурсионный автобус попал в ДТП на автодороге Козельск — Калуга в Калужской области 25 января. В результате происшествия пострадали восемь человек. По предварительным данным, опрокидывание экскурсионного автобуса допустил водитель.

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