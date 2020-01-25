Калуга, , 23:37 — REGNUM В Калужской области в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали восемь человек. Об этом сообщила ТАСС представитель приемного отделения больницы Козельска.

По словам источника, четверо пассажиров транспортного средства были доставлены в Козельскую районную больницу, еще четверо — в Калужскую областную больницу.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Как передавало ИА REGNUM, 25 января в Калужской области на автодороге Козельск — Калуга перевернулся экскурсионный автобус, в салоне которого находился 31 человек.

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