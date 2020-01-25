Ишимбай, Башкирия, , 23:39 — REGNUM В Ишимбайском районе Башкирии в жилом бревенчатом доме произошел пожар, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок 2016 года рождения. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Возгорание произошло в бревенчатом жилом доме в деревне Гумерово, площадь пожара составила 49 квадратных метров.

«К сожалению, в результате пожара погибло 3 человека (1959 и 1996 г.р.) в том числе 1 ребенок (2016 г.р.). Ещё один ребёнок 2017 г.р. госпитализирован в ГБУЗ Детская ЦРБ г. Ишимбай», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на место происшествия выехал заместитель начальника ГУ МЧС России по республике Эдуард Идрисов и психологи главного управления.

На данный момент следственно-оперативной группой МЧС устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два ребенка 2013 и 2015 годов рождения пострадали во время пожара в садовом доме в Уфе. Они были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе в результате пожара в садовом доме пострадали два ребенка