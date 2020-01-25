Гватемала, , 22:54 — REGNUM Легкомоторный самолет рухнул во время тренировки перед авиационным шоу в Гватемале. Об этом сообщает местный телеканал Guatevision.

Трагедия произошла в пятницу, 24 января, в районе города Эскуинтла. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека, еще один пострадал.

«Самолет, выполнявший трюки в воздухе, разбился», — сообщили журналисты телеканала.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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