Курган, , 00:02 — REGNUM В центре Кургана вечером 24 января у гостиницы «Воробьевы горы» трое молодых людей при свидетелях, среди которых были дети, избили человека, пытаясь его при этом запихнуть в машину. Когда к гостинице прибыл наряд патрульно-постовой службы, на месте происшествия никого уже было, следует из официального комментария УМВД России по Курганской области.

Насилие

Инцидент произошёл в 19:40 по местному времени, в 70 метрах от областного УМВД. Как сообщили Znak.com очевидцы, снявшие избиение на видео, молодого человека истязали в течение получаса, он цеплялся за столбы и звал на помощь. Тем временем его пытались затащить в автомобиль. Мало того, нападавшие сказали очевидцам убрать детей и не мешать.

По данным издания, через некоторое время нападавшие скрылись на двух автомобилях. Увезли ли в одном из них избитого, очевидцы затрудняются ответить.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, участники конфликта устанавливаются», заявили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.