Багдад, , 22:44 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака применили слезоточивый газ и резиновые пули в отношении протестующих на юге страны, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, об этом 26 января сообщает Reuters.

По данным журналистов, сотрудники силовых ведомств активизировались после того, как влиятельный шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил, что прекратит антиправительственные демонстрации.

Ранее духовный лидер призвал своих сторонников выйти на улицы с требованием к правительству выдворить из страны иностранные вооруженные формирования.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. Манифестанты недовольны падением уровня жизни в стране, а также засильем коррупции.

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