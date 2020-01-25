Сеул, , 22:10 — REGNUM На востоке Южной Кореи, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли четыре человека и пять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом 25 января сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источник в пожарной службе.

Уточняется, что взрыв произошел на втором этаже многоквартирного дома во время приготовления пищи с использованием переносной газовой плиты. В помещении на момент происшествия находилось семь жильцов.

«Трое выживших находятся в критическом состоянии из-за сильных ожогов», — цитирует издание представителя пожарных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в городе Кладно, расположенном в 25 км северо-западнее Праги, один человек погиб и 14 пострадали.

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