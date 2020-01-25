Калуга, , 20:43 — REGNUM Экскурсионный автобус, в салоне которого находился 31 человек, перевернулся на автодороге Козельск — Калуга в Калужской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

ДТП произошло в субботу, 25 января, в районе деревни Подборки. По последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек.

«Семь человек госпитализированы, — сказал источник. — Погибших нет».

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель транспортного средства, который не справился с управлением.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Читайте также: Под Калугой автомобиль вылетел в кювет: погиб пассажир

Читайте развитие сюжета: СК начал проверку ДТП с паломниками в Калужской области