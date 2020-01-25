Красноярск, , 20:32 — REGNUM Автокран на базе автомобиля КАМАЗ упал с моста через реку Чулым в Красноярском крае, водитель погиб. Об этом 25 января сообщает региональный портал Newslab.ru.

Трагедия произошла в Ачинском районе неподалёку от села Белый Яр. 25 января, около 16:00 по местному времени, на мосту осуществлялся ремонт с использованием автокрана и другой тяжёлой техники.

По неустановленным пока причинам автокран упал с моста. Водитель, находившийся в машине, погиб.

По предварительной информации ГИБДД, «в происшествии нет признаков ДТП». Следственная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.