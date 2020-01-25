Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 20:15 — REGNUM В результате столкновения в индийском штате Джамму и Кашмир погибли три человека. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, говорится 25 января в заявлении представителей вооруженных сил страны.

По данным военных, убитые были террористами, которые открыли огонь по индийским военным, осуществляющим спецоперацию в одной из деревень южной части Кашмира, округе Пулвама.

Также в заявлении говорится, что среди убитых был некий Кари Ясир, ответственный за нападение в феврале 2019 года на индийских военнослужащих в округе Пулвама, в результате чего погибли 39 военных.

Как передавало ИА REGNUM, власти Индии в августе 2019 года приняли решение ограничить автономию штата Джамму и Кашмир, введя в регионе комендантский час, что значительно осложнило ситуацию в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: В индийском штате Джамму и Кашмир опасаются усиления кризиса