Анкара, , 20:10 — REGNUM В результате мощного землетрясения в Турции пострадали по меньшей мере 1 234 человека. Об этом 25 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, сила толчков составила 6,8 баллов. Землетрясение ощущалось в соседних странах — в Сирии и Грузии. В результате действия стихии погибли 22 человека.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января в восточной провинции Элязыг были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8. По последним данным, в результате происшествия погибли 22 человека, сотни пострадали.

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