Грозный, , 19:38 — REGNUM В Чечне специалисты восстановили электроснабжение трех горных районов республики. Об этом 25 января сообщает пресс-служба министерства энергетики России.

Отмечается, что работы по устранению течи масла в трансформаторе на подстанции «Цемзавод» и подключению потребителей к электросетям заняло у специалистов чуть более одного часа.

Напомним, 25 января более 90 тыс. потребителей трех районов Чечни, в Итум-Калинском, Шатойском и Веденском, остались без электричества из-за неисправности трансформатора на подстанции «Цемзавод». Прекращение электроснабжения было связано с снижением давления в нем масла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для спасения обесточенных поселков в Верхнебуреинском районе Хабаровского края был доставлен новый трансформатор из Бурятии.

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