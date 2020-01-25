Донецк, , 19:05 — REGNUM В поселке Ясное, расположенном на окраине Докучаевска в Донецкой Народной Республике, повреждены два жилых дома из-за обстрелов со стороны позиций вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 25 января в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Ясное», — отметили в СЦКК.

Отмечается, что в жилых дома, попавших под обстрел, зафиксированы повреждения кровли и стен. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 января в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ за сутки тринадцать раз нарушили перемирие.

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