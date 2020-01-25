Афины , , 19:08 — REGNUM Адвокат экстрадированного во Францию из Греции гражданина России Александра Винника Зои Константопулу заявила о том, что не может связаться со своим подзащитным уже более 60 часов. Об этом 25 января она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Свое сообщение, опубликованное шест часов назад, юрист начала со слов: «Международная тревога! Срочное обращение!».

Она отметила, что на 37-ом дне голодовки 23 января ее подзащитного «насильственно» экстрадировали из больницы в Афинах, после чего Виннику запретили с кем-либо связываться, в том числе и с личным адвокатом.

«60 часов я не могу поговорить с Александром как его адвокат, чтобы выполнить свой долг по защите его прав на жизнь и достоинство. Прошло 60 часов с тех пор, как ему запретили звонить», — говорится в заявлении адвоката.

Константопулу также призвала правозащитников вмешаться и отреагировать на нарушения международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, специалист по информтехнологиям Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции. В Соединённых Штатах его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Вечером 23 января 2020 года он был экстрадирован из Греции во Францию, где 24 января был доставлен на допрос.

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