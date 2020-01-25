Москва, , 18:37 — REGNUM Десятки самолетов не могут приземлиться в аэропортах Москвы в связи со «снежной лавиной» и порывами ветра, которые накрыли столицу. Об этом 25 января сообщает портал Москва.ру.

По данным портала, наибольшие проблемы испытывают аэропорты «Шереметьево» и «Внуково».

Согласно информации, предоставленной ресурсом отслеживания полетов гражданских авиалайнеров FlightRadar24, в настоящее время в небе Москвы кружат самолеты из Гамбурга, Амстердама, Софии, Болоньи, Минска, Ханоя и Санкт-Петербурга.

Отмечается, что официальных заявлений со стороны аэропортов и авиакомпаний о причинах задержки рейсов пока не поступало.

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